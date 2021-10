Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211028-Willich: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer im Kreisverkehr in Willich; Radfahrer leicht verletzt

Willich (ots)

Am 28.10.2021 um 16:10 ereignete sich auf der Korschenbroicher Str. in Willich, dortiger Kreisverkehr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 71 jährige Willicher Pkw-Fahrer beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren und übersah hierbei den von rechts kommenden 62-jährigen, ebenfalls aus Willich stammenden, Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich bei der Kollision mit dem Pkw leicht. Er wurde vor Ort ambulant durch einen hinzugezogenen RTW behandelt. /RB (920)

