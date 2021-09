Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nachtrag zur Meldung vom 13.09.2021, 13.30 Uhr Vier zerkratzte Autos

Marburg-Biedenkopf (ots)

In der Meldung fehlte die Angabe des Tatorts. Dieser war in der Leipziger Straße.

Hier nochmal die komplette Meldung:

Vier zerkratzte Autos

Marburg: Vier geparkte Autos zerkratzten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.09.) in der Leipziger Straße. Die Lackkratzer an den Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller entstanden zwischen 20 Uhr und 10 Uhr, die Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 1000 Euro. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Yasmine Hirsch

