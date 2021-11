Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (30.10.2021) gegen 17:00 Uhr fuhr eine 33-jährige Fahrerin eines schwarzen Opels auf der Rheiner Straße in Richtung Hörstel. Sie fuhr hinter einem Pkw mit Anhänger, dessen Ladung mit einer weißen Plane mit Aufschrift "Toom" abgedeckt war. Im Einmündungsbereich Waldfriedhof fiel ein Holzscheit vom Anhänger auf die Fahrbahn. Die Opelfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über den Holzscheit. Dabei wurde der rechte Reifen ihres Fahrzeugs beschädigt. Der Pkw mit Anhänger fuhr weiter in Richtung Hörstel. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

