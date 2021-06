Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeug beschädigt

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde am Reeswinkeler Weg ein Audi Q5 zerkratzt. Außerdem zerstachen Unbekannte die Reifen auf der Beifahrerseite. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0.

