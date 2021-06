Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit im Friedenspark

Hemer (ots)

Ein Unbekannter bedrohte am Donnerstagabend einen 34-jährigen Hemeraner im Friedenspark. Da zunächst von einer größeren Auseinandersetzung die Rede war, zog die Polizei stärkere Kräfte zusammen. Ein 34-jähriger, stark alkoholisierter Mann schilderte der Polizei, dass es im Vorbeigehen an einer Gruppe rund um eine Sitzbank zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Ein etwa 20-jähriger Mann habe ein Messer in die Hand genommen und ihn bedroht. Der Unbekannte ist etwa 1,75 Meter groß, dünn, hat kurze, schwarze Haare und trug ein weißes Oberteil. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

