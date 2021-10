Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Raub eines Fahrrades

Neuenkirchen (ots)

Am Sonntag (17.10.) traf eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen gegen 19:00 Uhr am Offlumer See auf eine Gruppe von drei 12-Jährigen. Ein Jugendlicher aus der etwa zehnköpfigen Gruppe sprach einen der 12-Jährigen an und forderte ihn auf, sein Fahrrad herauszugeben. Als der 12-Jährige sich weigerte sein Fahrrad abzugeben, schubste der Jugendliche den Jungen und gelangte so in den Besitz des Fahrrades. Die Gruppe der zehn Jugendlichen entfernte sich danach mit dem Fahrrad in Richtung Rheine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Rheine unter der Tel. 05971/938-4215.

