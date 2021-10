Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl eines Transporters

Rheine (ots)

In der Zeit von Mittwoch (27.10.), 18:00 Uhr bis Donnerstag (28.10.), 13:40 Uhr haben unbekannte Täter einen Neuwagen vom Gelände eines Autohauses entwendet. Der weiße Transporter Renault Master stand auf dem Firmengelände an der Edisonstraße. Wie die Täter den Transporter entwendet haben, ist noch unklar. An einem weiteren Neuwagen auf dem Gelände konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wendet sich bitte an die Polizei Rheine, Tel.: 05971/938-4215.

