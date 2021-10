Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl ermittelt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 9.10.2021, 9:13 Uhr

Warendorf (ots)

Die Polizei konnte den Mann ermitteln, der im Verdacht steht am Freitag, 8.10.2021, 23.10 Uhr zwei Flaschen Wein aus einer Tankstelle an der Beckumer Straße in Ahlen gestohlen und den ihn verfolgenden Angestellten geschlagen zu haben.

Nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung ging ein Hinweis auf einen jungen Mann aus Ahlen ein. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen 20-jährigen Ahlener. Polizisten durchsuchten seine Wohnung mit einem Beschluss und fanden belastende Beweisstücke, die den Verdacht untermauern.

