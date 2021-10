Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall am Freitag, 15.10.2021, 6.20 Uhr auf der K 28 zwischen Beckum und Ahlen verletzte sich eine Autofahrerin schwer. Die 22-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Ahlener Landstraße in Richtung Beckum. Nach einer Linkskurve kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab, fuhr über die Bankette und blieb im Graben stehen. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Bei dem Alleinunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.100 Euro.

