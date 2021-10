Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mit Pkw in den Graben gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 14.10.2021, 16.30 nahm die Polizei einen Verkehrsunfall auf der L 830 in Ostbevern auf, bei dem ein Mann mit seinem Auto in den Graben gefahren war. Der 59-Jährige war von Schmedehausen in Richtung Ostbevern-Brock unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Verkehrsteilnehmer endeckten den Unfall und kümmerten sich um den Autofahrer, der schlafend auf dem Fahrersitz gesessen haben soll. Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes, so dass sie den Telgter einen Vortest durchführen ließen. Aufgrund des positiven Ergebnisses folgte für den leicht verletzten 59-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

