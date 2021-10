POL-WAF: Warendorf. Diebstahl einer Bronzeskulptur

Polizei Warendorf

Zwischen Mittwoch, 13.10.2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 14.10.2021, 7.20 Uhr stahlen Unbekannte eine Bronzeskulptur aus dem städtischen Gebäude an der Kurze Kesselstraße in Warendorf. Der oder die Täter schlugen dazu eine Fensterscheibe ein und gelangten an das auf der Fensterbank stehende Kunstobjekt. Es handelt sich um ein Modell des Warendorfer Marienbrunnens, das etwa 40 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch ist. Wer hat auf dem Gelände der Stadt verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern oder dem Verbleib der Skulptur machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

