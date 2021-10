Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Betrüger schocken Seniorinnen und Senioren

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass Betrüger vermehrt aktiv sind und mit Schockanrufen oder als falsche Polizeibeamte Seniorinnen und Senioren verunsichern. Entweder wird ein tödlicher Unfall suggeriert, bei dem ein Angehöriger eine hohe Kaution zahlen müsse oder eine Einbrecherbande sei festgenommen worden. In beiden Varianten geht es darum, dass Vertrauen der Menschen zu gewinnen, um so an größere Geldsummen und Wertgegenstände zu gelangen. Glücklicherweise sind die Maschen vielen Bürgerinnen und Bürgern bekannt, so dass diese richtigerweise die Gespräche bereits nach kurzer Zeit beendeten.

Die Polizei rät:

- Beenden Sie betrügerische Telefonate und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein. - Informieren Sie die Polizei über die Anrufe. - Händigen Sie niemals Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände aus. - Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die Betrugsmaschen.

Weitere Informationen und Hinweise gibt es hier: https://polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell