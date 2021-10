Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. 21 Fahrzeugführer nutzten gesperrte Ausweichstrecken

Warendorf (ots)

Kräfte des Verkehrsdienstes kontrollierten in den letzten Tagen gezielt die Ausweichstrecken rund um die Baumaßnahmen an der Bahnunterführung im Bereich der L 792 in Oelde. Anlieger hatten sich an die Polizei gewandt, da hier viele Kraftfahrzeugführer verbotswidrig unterwegs sind. Bei der Überwachung der Strecken in der Bauernschaft Hoest hielten sich 21 Kraftfahrzeugführer nicht an die vorgegebene Umleitung über Ostenfelde und mussten ein Verwarngeld entrichten. Die Polizei wird dort weiterhin die Durchfahrtsverbote kontrollieren und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

