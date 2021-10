Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Einbruch in Lagerraum

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 13.10.2021 in einen Lagerraum eines Marktes an der Sassenberger Straße in Füchtorf ein. Der oder die Täter versuchten erfolglos auch in den angrenzenden Verkaufsraum zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten der oder die Einbrecher ohne Beute. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

