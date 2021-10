Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Mehrere Garagentore beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen beschädigten zwischen Mittwoch, 13.10.2021, 16.30 Uhr und Donnerstag, 14.10.2021, 16.45 Uhr mehrere Garagentore, die zu einem Mehrfamilienhaus am Lambertiplatz in Sendenhorst gehören. An sechs Toren stellten Polizisten jeweils zwei kleine Löcher fest. Diese könnten von einem spitzen Gegenstand stammen oder Einschlusslöcher eines Luftgewehrs sein. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

