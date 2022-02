Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, dem 12.02.2022 gegen 19:07 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Recklinghausen mit seinem E-Bike den östlichen Gehweg der Herner Straße in nördliche Fahrtrichtung. Ca. 20 m nördlich der dortigen "Markant Tankstelle" kam er aus bisher ungeklärter Ursache, ohne Fremdeinwirkung, zu Fall. Eine Zeuge leistete sofort "Erste Hilfe". Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Radfahrers feststellen. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Herner Straße gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

