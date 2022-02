Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auseinandersetzung vor Ladenlokal

Recklinghausen (ots)

Zwei Bottroper (26 und 28) sind am Samstagabend, 12.2, gegen 22.20 Uhr an der Essener Straße/Zeppelinstraße in Nähe eines Ladenlokals aus einer Personengruppe heraus attackiert und geschlagen worden. Die beiden Männer liefen Richtung Zeppelinstraße davon. Nach Angaben der Geschädigten habe sie ein unbekannter Autofahrer verfolgt und es soll zu einer Kollision mit dem 26-Jährigen gekommen sein - wobei dieser leicht am Knie verletzt wurde. Zudem beschädigte der Fahrer einen Zaun an der Essener Straße sowie ein davor geparktes Auto ehe er davonfuhr. Der flüchtige Autofahrer wird wie folgt beschrieben: klein und dicklich, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart. Angaben zum Kennzeichen liegen bislang nicht vor. Geschädigte und Zeugen schildern das Geschehen unterschiedlich. Die beiden Gladbecker mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise an: 0800 2361 111

