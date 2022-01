Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 22.01.2022

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

-Wohnmobil entwendet- Verden. Im Ortsteil Dauelsen kam es in der Nacht zu Freitag zum Diebstahl eines Wohnmobils. Das Wohnmobil befand sich zuvor verschlossen auf dem Grundstück der Eigentümer im Bereich der Achimer Straße, bis das Fehlen des Fahrzeugs am Morgen festgestellt wurde. Zeugen, die in der Nacht vom 20. auf den 21.01., verdächtige Feststellungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden zu melden (04231/806-0).

-Berauschter Zusammenstoß mit Reh- Kirchlinteln. In der Freitagnacht gegen 0 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Kirchlinteln mit seinem Pkw die L 159 in Richtung Otersen, als der Pkw mit einem querenden Rehwild zusammenstieß. Infolgedessen benachrichtigte er die Polizei. Die Beamten stellten bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme starken Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Neben der Abgabe einer Blutprobe, wurde zudem sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

-Versuchter Einbruch in Schulgebäude- Achim. Am frühen Freitagabend versuchte eine bislang unbekannte männliche Person in das Schulgebäude des Cato Bontjes van Beek Gymnasiums einzubrechen. Dabei wurde die Scheibe einer Kellertür eingetreten. Der Täter wurde dabei aber von dem Hausmeister überrascht und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Achim 04202/996-0.

-Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall- A27/Walsrode. Am Freitag, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der A27, Fahrtrichtung Walsrode, zwischen den AS Ver-den/Ost und Walsrode/West zu einem Auffahrunfall. Ein 19-Jähriger aus Weyhe befuhr den rechten Fahrstreifen mit seinem BMW und fuhr dann aus Unaufmerksamkeit auf den VW Transporter eines 58-Jährigen aus Bremen auf. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso ein 37-jähriger Mitfahrer in dem VW. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 11.000,-EUR. Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

-Aus Unachtsamkeit aufgefahren- A27/Verden. Am Freitag, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Bremen die A27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den AS Verden/Nord und Langwedel fuhr er mit seinem VW-Bus aus Unachtsamkeit auf den langsamer fahrenden VW einer 63-Jährigen aus Achim auf. Der Pkw der Achimerin geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte in die Außenschutzplanke. Der VW-Bus des Hamburgers blieb beschädigt auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Die Bremerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abge-schleppt werden. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der Schaden wird auf rund 20.000,-EUR geschätzt. Gegen den Bremer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässi-ger Körperverletzung eingeleitet.

Landkreis Osterholz

-Versuchte Einbrüche- Ritterhude. Von Mittwoch bis Freitag kam es in der Gemeinde Ritterhude zu mehreren Einbruchversuchen. In den Straßen Am Reuterplatz und Herrnhuter Straße wurde jeweils versucht, die Eingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Darüber hinaus wurde auch versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Alle Versuche scheiterten, sodass die Täter nicht in die Häuser gelangen konnten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden (04791/3070).

-Plakat beschädigt- Worpswede. Im Verlauf der Woche kam es in der Ostendorfer Straße in Worpswede im Bereich der Zuwegung zum ehemaligen Hotel Eichenhof zu einer Sachbeschädigung. Dort rissen unbekannte Täter ein zwischen den Bäumen gespanntes Plakat ab und beschädigten dieses anschließend. Auf dem Plakat befand sich eine Aufschrift mit der Aufforderung zur Rettung einer Allee. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

-Unfall mit Radfahrer- Osterholz. Am Freitagmorgen kam es gegen 08:50 Uhr im Einmündungsbereich Bremer Straße/Karlstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr eine 64-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck mit ihrem Pkw zunächst die Marienstraße, um anschließend die Bremer Straße in Richtung Karlstraße zu überqueren. Beim Überqueren der Fahrbahn kollidierte sie mit einem 48-jährigen Radfahrer, der ordnungsgemäß den Radweg befuhr. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand geringer Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Gegen die Verursacherin des Unfalles wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

-Verletztes Kind nach Verkehrsunfall- Buschhausen. Am Freitagmittag ereignete sich im Ortsteil Buschhausen gegen 12:10 Uhr in der Wattloge ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind zwischen am Fahrbahnrand haltenden Fahrzeugen auf die Straße. Dabei wurde es vom Pkw einer 54-jährigen Frau erfasst. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste für weitere Untersuchungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Sachschaden ist hierbei nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell