Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Exhibitionist auf Friedhof

Recklinghausen (ots)

Eine 44-jährige Gladbeckerin hat am Freitagvormittag gegen 11.50 Uhr auf dem Friedhof an der Stettiner Straße einen Mann gesehen, der mit offener Hose an einem Grab stand und masturbierte. Als der Unbekannte die Frau bemerkte, fuhr er auf einem hellgrünen Rad davon. Beschreibung des Mannes: ca. 25 Jahre alt, dunkelgrüne Bomberjacke, Tarnhose. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Hinweise bitte an: 0800 2361 111

