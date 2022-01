Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Seit August vermisste 39-Jährige leblos aufgefunden

Hannover (ots)

Am Freitag, 21.01.2022, haben Spaziergänger gegen 14:15 Uhr in einem Waldstück an dem Fluss Westaue im Stadtgebiet von Wunstorf eine leblose weibliche Person aufgefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Nach Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover handelt es sich bei der Verstorbenen um eine seit dem 27.08.2021 vermisste Frau aus Wunstorf. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Bei der Vermisstenfahndung nach ihr kamen zahlreiche Streifenwagen sowie Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen haben. Das zur ursprünglichen Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5005486) gehörende Foto wurde aus Datenschutzgründen gelöscht. /ms, ram

