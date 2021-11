Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Aufbruch von Fächern einer Packstation

Homberg (ots)

Spangenberg

Aufbruch von Paketfächern Tatzeit: 30.10.2021, 20:45 Uhr bis 08.11.2021, 07:24 Uhr In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter zwei Fächer einer Packstation in der Jahnstraße auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Die Täter begaben sich zu der Packstation im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts und brachen dort ein kleines Fach komplett auf, ein größeres Fach hielt dem Ausbruchsversuch stand. Die Fächer wurden dabei erheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell