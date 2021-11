Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Großropperhausen: Unbekannte Täter setzen Holzstapel in Brand

Homberg (ots)

Frielendorf - Großroppershausen

Brand eines Holzstapels Brandzeit: 07.11.2021, 16:29 Uhr Ein Holzstapel mit ca. 10 Festmetern Holz wurde von unbekannten Tätern am Sonntagnachmittag in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem Holzstapel, an der Einmündung der L 3158 zwischen den Ortschaften Großropperhausen und Lenderscheid, und entzündeten diesen auf nicht bekannte Weise. Der Brand konnte zeitnah durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell