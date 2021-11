Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Spießkappel: Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Frielendorf-Spießkappel

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 31.10.2021, 04:00 Uhr bis 07:00 Uhr In eine Wohnung in der Obergasse brachen unbekannte Täter in den Morgenstunden des gestrigen Tages ein. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht fest. Die Täter öffneten die Hauseingangstür auf nicht bekannte Weise und begaben sich in die Wohnung. Hier durchsuchten sie verschiedene Schränke und Schubladen in den Zimmern. Sachschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht entstanden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

