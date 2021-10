Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Anhänger für Pkw-Transport gestohlen

Homberg (ots)

Fritzlar

Diebstahl eines Anhängers Tatzeit: 25.10.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 17:00 Uhr Einen Anhänger für den Transport von Pkws stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Montag bis Donnerstag im Hellenweg. Die Täter begaben sich zu dem Anhänger mit dem ausländischem Kennzeichen CV-29-ALE, welcher im Hellenweg, in Höhe Nr. 22 am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entwendeten sie den ungesicherten Anhänger auf nicht bekannte Weise. Der Anhänger des Herstellers "Syrius", Modell B2S14 hat einen Wert von 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

