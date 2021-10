Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 27.10.2021, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr Gestern Vormittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mauerweg ein. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest. Die Täter begaben sich auf nicht bekanntem Weg in das Mehrfamilienhaus und brachen dort die Tür zu einer Wohnung auf. Nachdem sie in die Wohnung eingedrungen waren durchsuchten sie ein Sideboard. Anschließend verließen sie die Wohnung wieder. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

