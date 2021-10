Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Mörshausen: Schäferhund durch Messerstich getötet - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Homberg (ots)

Homberg-Mörshausen

Hund durch Messerstich tödlich verletzt Tatzeit: 24.10.2021, 17:50 Uhr In der Feldgemarkung hinter der Breslauer Straße kam es gestern am frühen Abend zu einem Zusammentreffen zweier Hundebesitzer mit ihren Hunden. Hierbei erlitt ein weißer Schäferhund einen Messerstich infolge dessen er verstarb. Die Besitzerin des Schäferhundes ging mit ihrem nicht angeleinten Hund von einem Grundstück in der Breslauer Straße direkt in die Feldgemarkung. Hier kam ihr ein Mann mit seinem angeleinten Hund entgegen. Der Schäferhund sei dann auf den Mann mit dem Hund zugelaufen. Der Besitzer des angeleinten Hundes, ein 37-jähriger Homberger, habe daraufhin ein mitgeführtes Messer gezogen und damit auf den sich nähernden Schäferhund eingestochen. Dieser verstarb unmittelbar darauf. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Tötens eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund gemäß § 17 Nr. 1 TierSchG und wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB ist gegen den 37-Jährigen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

