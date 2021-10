Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter zerkratzen drei Pks und verursachen hierdurch 12.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Fritzlar

Sachbeschädigungen an drei Pkws Tatzeit: 23.10.2021, 13:50 Uhr bis 21:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 12.000,- Euro verursachten unbekannte Täter durch zerkratzen dreier geparkten Pkws auf einem Parkplatz "Am Hospital". Die Täter begaben sich zu dem Parkplatz im Bereich des dortigen Aldi-Marktes und zerkratzen dort die Pkws. An einem grauen Audi A 4 wurden beide Seiten und die Motorhaube zerkratz, wodurch ein Schaden in Höhe von 5.000,- Euro entstand. Bei einem roten Ford Fiesta zerkratzen die Täter die Fahrer und Beifahrertür, es entstanden 2.000,- Euro Sachschaden. Ein blauer VW Golf wurde ebenfalls komplett zerkratzt, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

