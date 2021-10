Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Maden: Unbekannte Täter brechen in Kita-Baustelle ein

Homberg (ots)

Gudensberg-Maden

Einbruch in Kita-Baustelle Tatzeit: 21.10.2021, 17:00 Uhr - 22.10.2021, 07:00 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in die Baustelle der Kindertagesstäte in der Hans-Geißer-Straße ein. Die Täter stahlen zwei Überwachungskameras und einen Receiver. Die unbekannten Täter brachen zuerst zwei Baucontainer im Bereich der Baustelle auf indem sie die Eingangstüren gewaltsam öffneten. Aus den Containern wurde nichts entwendet. Alsdann begaben sich die Täter über ein angebrachtes Baugerüst auf das Dach des Kita-Neubaus und entwendeten dort zwei angebrachte Überwachungskameras. Danach brachen sie die Haupteingangstür auf indem sie die Scheiben einschlugen und begaben sich in das Gebäude. Hier stahlen sie einen Receiver, welcher mit den Kameras verbunden war. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

