Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Arbeitsmaschinen aus Lkw gestohlen

Homberg (ots)

Guxhagen

Diebstahl von Arbeitsmaschinen aus Lkw Tatzeit: 20.10.2021, 16:10 Uhr bis 21.10.2021, 08:00 Uhr In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen stahlen unbekannte Täter mehrere Arbeitsgeräte aus einem abgestellten Lkw. Die Täter begaben sich zu dem in der Robert-Bosch-Straße abgestellten Fiat Dukato mit Kofferaufbau und öffneten den nicht verschlossenen Aufbau. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Stihl Heckenschere, zwei Stihl Blasgeräte und zwei Stihl Motorsägen im Gesamtwert von 3.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell