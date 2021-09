Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Renchen (ots)

Bei der Kollision eines Radfahrers mit einem PKW wurde am Sonntagmittag eine Person leicht verletzt. Dabei war ein Radfahrer gegen 12:30 Uhr auf der Hauptstraße in Renchen in Richtung Appenweier unterwegs. Dahinter befand sich ein PKW, der den Radfahrer vermutlich überholen wollte. Als der Radfahrer auf der Höhe des Rathauses nach links abbog, kam es zur Kollision. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 50,00 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841/70660, in Verbindung zu setzen. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell