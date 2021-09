Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Strafanzeigen

Offenburg (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung rief in der Nacht zum Sonntag Beamte des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Ein 31-Jähriger soll gegen 00:35 Uhr zunächst einen Security-Mitarbeiter einer Diskothek körperlich angegangen und verletzt haben. Auch gegen die darauf einschreitenden Beamten wurde der Mann handgreiflich und beleidigte diese zudem, was zur Folge hatte, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung.

