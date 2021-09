Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Sachschaden

Forbach (ots)

Ein 47 Jahre alter Autofahrer war am Sonntagabend auf der B462 von Forbach-Raumünzach in Richtung Forbach unterwegs. Aufgrund eines plötzlich aus dem Wald hervorspringenden Wildtieres soll der Mann gegen 21.15 Uhr ein Ausweichmanöver eingeleitet haben. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Mini und prallte in die Schutzplanke. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell