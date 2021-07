Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann onaniert vor Kindern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (23.07.2021) in der Weckherlinstraße vor drei Kindern onaniert. Die Mädchen im Alter von sechs, acht und neun Jahren waren gegen 18.00 Uhr auf dem Weg zum Steinbruch, als ihnen ein Mann auffiel, der im Gebüsch saß und offenbar onanierte. Nach seiner Entdeckung flüchtete er in Richtung der Weinberge. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten anschließend ohne Erfolg nach dem Mann. Der Unbekannte soll etwa 60 Jahre alt sein, eine helle Hautfarbe sowie graue Haare haben. Er trug ein blaues Shirt, eine graue kurze Hose und eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

