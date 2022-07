Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Mittwochmorgen nutzten unbekannte Täter ein zum Lüften geöffnetes Fenster um in eine Erdgeschosswohnung an der Allensteiner Straße zu gelangen. Aus dem Schlafzimmer nahmen die Täter Schmuck mit und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

Recklinghausen

An der Prestonstraße brachen Unbekannte mit großer Kraftanstrengung die Terrassentür einer Hochparterrewohnung auf. Der Einbruch passierte in der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag und Mittwoch. Die Räume wurden intensiv nach Beute durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag gelangten Unbekannte über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Straße Gleitenfeld. Zur möglichen Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte knapp 300 Kilo Aluminiumprofile aus einem umzäunten Warenlager an der Siemensstraße. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

