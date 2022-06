POL-PDNW: Täter nach Trunkenheitsfahrt zu Fuß gestellt

Bad Dürkheim (ots) - Zu tief ins Glas schaute am Freitag, den 11.06.2022, ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Gegen 23:00 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei durch die Funkstreife starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weswegen dem Mann auf ...

