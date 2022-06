Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim OT Hardenburg - Unfall mit Radfahrerin, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 10.06.2022, gegen 15:50 Uhr, kam es am Eichenplatz/Kaiserslauterer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer wollte nach bisherigem Ermittlungsstand vom Eichenplatz auf die B37/Kaiserslauterer Straße auffahren und übersah hierbei eine 43-jährige Radfahrerin aus Bad Dürkheim, welche den Radweg befuhr. Es kam zur Kollision, die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Verkehrsunfall wurde erst im Nachgang der Polizei Bad Dürkheim gemeldet. Die Zeugen des Unfalls sind bislang namentlich noch unbekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Zeugen, sich bei der Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkeim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell