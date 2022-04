Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Getränkekasten aus dem Fenster geworfen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Donnerstagabend in die Königsberger Straße gerufen worden. Zeugen hatten kurz nach 20 Uhr gemeldet, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere und Glasflaschen und diverse andere Gegenstände, darunter ein Getränkekasten und einen Gartenstuhl, aus seinem Fenster und von seinem Balkon werfen würde. Die ausgerückte Streife fand vor Ort sowohl die zerbrochenen Gegenstände auf den Wegen, Grünflächen und dem Spielplatz, als auch die Wohnung des Verursachers, in der sich der Verantwortliche gerade aufhielt. Er hatte die Wohnungstür verbarrikadiert. Um das weitere Werfen von Gegenständen schnellstmöglich zu unterbinden öffneten die Beamten, nach richterlicher Anordnung, die Wohnungstür gewaltsam. Der 44-jährige Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. |elz

