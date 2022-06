Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erpolzheim - Einbruchversuch in Garage

Erpolzheim (ots)

Im Zeitraum, Mittwoch 08.06.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 10.06.2022, 07:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Eichgarten". Bislang unbekannte Täter versuchten sich auf der Rückseite des Grundstückes gewaltsam Zutritt zur Garage zu verschaffen und scheiterten an der Garagentür. Diese wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

