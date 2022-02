Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrugsversuch vereitelt

Beim Einkaufen bestohlen

Menden (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Bankfiliale verhinderte am Montagnachmittag, dass Betrüger einen 70-jährigen Mendener um sein Erspartes brachten. Der Senior hatte am Vormittag einen Anruf erhalten. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des "LKA Niedersachsen", der angab, dass ein Krimineller derzeit Geld von seinem Sparbuch transferieren wolle. Deshalb wäre es besser, wenn er das Geld abhole und zunächst zu Hause deponiere. Bei er Bank sollte der Geschädigte beim Abheben angeben, dass er mit dem Geld einen Handwerker bezahlen möchte. Der 60-Jährige machte sich daraufhin auf den Weg zur Bank in der Papenhausenstraße. Beim Abheben des Geldes wurde die Mitarbeiterin der Bank dennoch misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt weiterhin vor Telefonbetrügern. Seniorinnen und Senioren werden immer wieder gezielt durch Schockanrufe oder durch falsche Polizeibeamte angerufen und unter Druck gesetzt. (schl)

Einer 60-jährigen Mendenerin wurde am Montagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr beim Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft in der Mendener Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Es liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. (wib)

