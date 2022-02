Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebstahl - Zwei Tonnen Kupferdraht entwendet

Hemer (ots)

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengrundstück an der Hönnetalstraße ca. zwei Tonnen Kupferdraht. Die Täter trennten dazu zunächst aus einem Metalltor ein Gitter heraus, um auf das Gelände zu gelangen. Dort durchtrennten sie in der Folge, vermutlich mit Hilfe eines Bolzenschneiders, einen Maschendrahtzaun. Zum Abtransport des vielen Kupfers nutzen die Täter höchstwahrscheinlich mindestens ein größeres Fahrzeug. Hinweise zur Tat können telefonisch unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden. (schl)

