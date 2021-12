Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Unfälle mit Leichtverletzten am 23. Dezember

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, den 23.12.2021 gegen 12.20 Uhr befuhr ein Alsfelder mit seinem Pkw Opel Vivaro die Schlitzer Straße in Niederaula. Als ein vor ihm fahrender Pkw- Führer aus Wassertrüdingen in Höhe der Straße "An der Mulde" verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte er dies zu spät und fuhr auf. Der Audi- Fahrer aus Wassertrüdingen wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12500,- Euro.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, den 23.12.2021 gegen 15.50 Uhr befuhr ein 17jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Leichtkraftrad die Frankfurter Straße in Bad Hersfeld. In Höhe der Einmündung "Industriestraße" musste er verkehrsbedingt bremsen, hierbei geriet er ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog er sich eine Verletzung am Knie zu, die im Klinikum Bad Hersfeld ambulant behandelt werden musste. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

