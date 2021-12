Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Alkohol am Steuer

Fulda (ots)

An Heiligabend kam es früh morgens gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Petersberg. Der 31-jährige Fahrer eines Ford Focus aus Künzell befuhr die Dipperzer Straße stadtauswärts und kam in Höhe der Kreuzung Pacelliallee/Alte Ziegelei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte frontal mit dem Mast der dortigen Lichtzeichenanlage. Hierbei wurden sowohl der Fahrer, als auch der 35-jährige Beifahrer aus Petersberg verletzt. Beide Insassen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und auch der Ampelmast wurde beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,-EUR geschätzt. Da der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell