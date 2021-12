Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag (16.12.), gegen 17 Uhr, bis Freitag (17.12.), gegen 15:40 Uhr, parkte ein 49-jähriger Fahrer eines Toyota aus Neuhof am Marktplatz. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw in diesem Zeitraum an der hinteren linken Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Dienstag (21.12.), gegen 16 Uhr, bis Mittwoch (22.12.), gegen 17:30 Uhr, parkte eine 27-jährige Fahrerin eines BMW aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Einrichtungsgeschäftes. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw in dieser Zeit an der vorderen linken Stoßstange und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell