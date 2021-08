Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinder machen Führerschein in den Ferien

Kaiserslautern (ots)

Zahlreiche Kinder haben in den Sommerferien den Fahrradführerschein erworben. Sie nutzten das "außerplanmäßige" Angebot der Jugendverkehrsschule (JVS). Die Erfolgsquote lag bei 100 Prozent.

Normalerweise ruht der Betrieb in der JVS während der Ferien, aber da coronabedingt nicht alle Schulen aus Kaiserslautern ihre begonnene Fahrradausbildung abschließen konnten, hatten Oliver Cusnick und sein Team den Kids die Möglichkeit eingeräumt, ihre Fahrradprüfung in den Sommerferien nachzuholen.

Insgesamt 80 Kinder nahmen das Angebot an und wurden an den vereinbarten Prüfungstagen von ihren Eltern zur Jugendverkehrsschule am Kniebrech gebracht. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler in einer Übungseinheit mit abschließender Prüfung den Fahrradführerschein erwerben.

Die erfolgreiche Bilanz: Alle Kinder, die an der Prüfung teilnahmen, haben sie auch bestanden. So konnte allen direkt im Anschluss an die Prüfung der Führerschein ausgehändigt werden - und alle nahmen ihn voller Stolz in Empfang. |JVS/cri

Zur Pressemeldung der Stadt Kaiserslautern: https://s.rlp.de/YeODq

