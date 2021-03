Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Werkstatt eingebrochen

53925 Kall (ots)

Einen kleinen Bargeldbetrag erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in eine Werkstatt an der Straße "Am Hallenbad". Am heutigen Freitagmorgen (08.30 Uhr) bemerkte der Eigentümer der Werkstatt die aufgebrochene Tür zu seiner Halle. In der Halle selbst hatten die Diebe eine weitere Tür zum Büro aufgebrochen. Dieses durchwühlten die Einbrecher komplett und nahmen den aufgefundenen Bargeldbetrag aus einer Kassette mit.

