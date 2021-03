Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Supermarkt eingebrochen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Mit einer noch nicht bekannten Menge an Zigaretten konnten am frühen Freitagmorgen (03.15 Uhr) Unbekannte aus einem Supermarkt an der Kölner Straße fliehen. Zuvor hatten die Diebe die Eingangstür zum Hauptgeschäft aufgehebelt und sich dann in Richtung des, im Gebäude separat untergebrachten, Tabakladens begeben. Ein Aufhebeln des dortigen Rolltores misslang. Danach wurden alle Zigaretten aus den Auslageregalen der Kassenbereiche entnommen und mitgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell