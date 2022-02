Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Werkstatt

Katalysator entwendet

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu der Werkstatt eines Autohauses in Teindeln verschafft. Sie schlugen eine Plexiglasscheibe eines Tores im rückwärtigen Bereich ein. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute.

Katalysator entwendet

In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter an der Seydlitzstraße den Katalysator eines dort abgestellten Mitsubishi. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell