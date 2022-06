Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streitendes Paar leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 14:37 Uhr, wurde die Polizei durch Anwohner zu einem lautstark streitenden Paar in ein Mehrfamilienhaus in Grünstadt gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf den 38-jährigen Wohnungsinhaber und dessen 33-jährige Freundin. Das Paar schien alkoholisiert zu sein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Zuvor hatten sie augenscheinlich die Wohnungseinrichtung demoliert und die junge Frau wies Verletzungen auf. Nachdem der Streitende versuchte ein Betreten der Wohnung seitens der Beamte zu verhindern, sollte er gefesselt werden. Hiergegen sperrte er sich und schlug um sich. Dies veranlasste nun auch seine Partnerin einem der Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Sie sollte daraufhin ebenfalls gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete sie derart massiv Widerstand, dass sie erst durch den Einsatz des Elektroimpulsgerätes gefesselt werden konnte. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurden die Beiden wegen ihres psychischen Zustandes in die Klinik Sonnenwende nach Bad Dürkheim verbracht. Gegen das Paar wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet und es wurden Blutproben entnommen. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst fortsetzten.

