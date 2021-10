Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Vorrang missachtet

Biberach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr auf der B 415. Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte von Biberach kommend nach links auf die B 33 in Richtung Haslach abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch verletzte sich der Biker schwer und wurde nach einer medizinischen Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in eine Klinik weitertransportiert.

