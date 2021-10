Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Warnung vor Schockanrufen, Hinweise der Polizei

Offenburg (ots)

Eine Welle von Schockanrufen trat aktuell wieder im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg auf. In der Leitung melden sich angebliche Ärztinnen und Ärzte, die den Angerufenen weismachen wollen, dass ein naher Verwandter mit Corona-Symptomen auf der Intensivstation liegen und schnellstens Medikamente aus dem Ausland benötigen würde, die hochwertig und teuer seien. Die Betrüger zielen allerdings nur darauf ab, die auserwählten Opfer unter Druck zu setzen und ihnen Geld aus der Tasche zu locken. So auch am Freitagvormittag in Offenburg, als eine Frau dabei um einen größeren Geldbetrag und Schmuck erleichtert wurde.

Im Bereich Gernsbach und Hügelsheim kam es bereits am Mittwoch zu Anrufen, bei denen vermeintlich Verwandte vorgaben in eine Unfall verwickelt zu sein und dringend Geld zur Abwendung weiterer Unannehmlichkeiten zu benötigen. In diesen Fällen wurde der Polizei jedoch kein Fall bekannt, in dem die Betrüger Erfolg hatten.

Die Polizei rät dringend:

-Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell